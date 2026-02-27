КМГ и CNODC создают СП для строительства ГХК стоимостью $1,25 млрд

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская CNODC завершают процедуры по созданию совместного предприятия для реализации проекта строительства газохимического комплекса (ГХК) стоимостью $1,25 млрд в Актюбинской области.

    Как передает Report со ссылкой на "КазМунайГаз", соответствующие планы были обсуждены на встрече председателя правления КМГ Асхата Хасенова и президента CNODC Чэна Хуайлунема.

    По данным КМГ, газохимический комплекс будет производить до 880 тыс. тонн карбамида и до 80 тыс. тонн метанола в год. Проект "Карбамид" рассматривается как значимый для развития агропромышленного комплекса и укрепления продовольственной безопасности Казахстана.

    "В настоящее время стороны завершают процедуры по созданию совместного предприятия. После этого планируется переход к стадии разработки проектной документации (FEED). Ранее по проекту было подготовлено технико-экономическое обоснование", - говорится в сообщении.

    Кроме того, на встрече обсуждалось расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн тонн нефти в год. В компании отметили, что проект имеет ключевое значение в условиях роста внутреннего спроса на нефтепродукты. В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования.

