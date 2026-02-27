Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Энергетика
    Azeri Light подорожала почти на 2%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,32 или 1,85% - до $72,78.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,04.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $1,2 или 1,74% - до $70,13 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    "Azeri Light" 2 %-ə yaxın bahalaşıb
    Azeri Light crude up 2%

