    Инфраструктура
    • 27 февраля, 2026
    • 09:47
    По маршруту Баку-Агдам-Баку запустят дополнительные рейсы

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Новруз назначили дополнительные рейсы на 21, 23, 25 и 28 марта по направлению Баку-Агдам-Баку.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агдам в 07:10, а из Агдама в Баку - в 18:10.

    Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.

