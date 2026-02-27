По маршруту Баку-Агдам-Баку запустят дополнительные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Новруз назначили дополнительные рейсы на 21, 23, 25 и 28 марта по направлению Баку-Агдам-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Поезд будет отправляться из Баку в Агдам в 07:10, а из Агдама в Баку - в 18:10.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.