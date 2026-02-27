Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому миру

Позиция Великобритании в отношении Южного Кавказа остается последовательной и неизменной.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане.

В нем подчеркивается, что Лондон признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана:

"Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией как единственный путь к прочному и устойчивому миру".

В заявлении также уточняется, что посольство представляет правительство короля Карла III и отражает официальную внешнеполитическую линию правительства Великобритании. При этом подчеркивается, что дипломатическая миссия не выступает от имени Британского парламента, который является самостоятельной и независимой ветвью власти.

"Парламент действует независимо от правительства, и его слушания, дебаты и расследования отражают позиции отдельных депутатов или парламентских комитетов, а не официальную политику правительства Карла III. По этой причине предоставление посольством комментариев относительно содержания или хода парламентских процессов не считается целесообразным. Все запросы по данному вопросу следует направлять непосредственно в Британский парламент через сайт www.parliament.uk".