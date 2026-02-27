Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому миру

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 10:03
    Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому миру

    Позиция Великобритании в отношении Южного Кавказа остается последовательной и неизменной.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане.

    В нем подчеркивается, что Лондон признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана:

    "Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией как единственный путь к прочному и устойчивому миру".

    В заявлении также уточняется, что посольство представляет правительство короля Карла III и отражает официальную внешнеполитическую линию правительства Великобритании. При этом подчеркивается, что дипломатическая миссия не выступает от имени Британского парламента, который является самостоятельной и независимой ветвью власти.

    "Парламент действует независимо от правительства, и его слушания, дебаты и расследования отражают позиции отдельных депутатов или парламентских комитетов, а не официальную политику правительства Карла III. По этой причине предоставление посольством комментариев относительно содержания или хода парламентских процессов не считается целесообразным. Все запросы по данному вопросу следует направлять непосредственно в Британский парламент через сайт www.parliament.uk".

    Великобритания Южный Кавказ нормализиция отношений посольство Великобритании парламент
    Britaniya səfirliyi: Azərbaycan-Ermənistan normallaşması dayanıqlı sülhə aparan yeganə yoldur

    Последние новости

    10:33

    Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн

    В регионе
    10:31

    Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТ

    Энергетика
    10:29

    Состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии

    Внешняя политика
    10:26

    Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНО

    Это интересно
    10:21

    BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

    Инфраструктура
    10:18
    Фото

    Элин Сулейманов: Донести правду о Ходжалы до мирового сообщества было непросто

    Внешняя политика
    10:13

    КМГ и CNODC создают СП для строительства ГХК стоимостью $1,25 млрд

    В регионе
    10:03

    Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому миру

    Внешняя политика
    10:03

    В Азербайджане могут ввести специальное разрешение для частных реабилитационных центров

    Внутренняя политика
    Лента новостей