    В Киеве отметили 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида

    Карабах
    • 26 февраля, 2026
    • 14:59
    В Киеве отметили 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида

    В столице Украины Киеве состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, памятная церемония прошла в Киевском национальном академическом театре оперетты при организации посольства Азербайджана в Украине.

    В ней приняли участие аккредитованные в стране послы, дипломаты, украинские историки, ученые, ректоры, преподаватели и студенты вузов, а также представители местной общественности.

    После минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев выступил с речью и подробно рассказал участникам о Ходжалинской трагедии. Он отметил, что безнаказанность порождает новые преступления, а международное признание геноцида имеет принципиальное значение для предотвращения подобных трагедий в будущем.

    Посол также напомнил, что после освобождения Ходжалы в сентябре 2023 года Азербайджан подтвердил приверженность мирному процессу.

    На памятном вечере солисты Киевского национального академического театра оперетты исполнили произведения Гара Гараева и Фикрета Амирова, а также украинской и зарубежной классики.

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü Ukrayna paytaxtında qeyd olunub

