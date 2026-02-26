В Киеве отметили 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида

В столице Украины Киеве состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, памятная церемония прошла в Киевском национальном академическом театре оперетты при организации посольства Азербайджана в Украине.

В ней приняли участие аккредитованные в стране послы, дипломаты, украинские историки, ученые, ректоры, преподаватели и студенты вузов, а также представители местной общественности.

После минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев выступил с речью и подробно рассказал участникам о Ходжалинской трагедии. Он отметил, что безнаказанность порождает новые преступления, а международное признание геноцида имеет принципиальное значение для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Посол также напомнил, что после освобождения Ходжалы в сентябре 2023 года Азербайджан подтвердил приверженность мирному процессу.

На памятном вечере солисты Киевского национального академического театра оперетты исполнили произведения Гара Гараева и Фикрета Амирова, а также украинской и зарубежной классики.