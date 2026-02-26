Польские самолеты поднялись в воздух из-за активности России в Украине

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши в соцсетях.

"В связи с очередным массированным нападением РФ на территорию Украины, проводимым с использованием средств воздушного нападения, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС. Оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что истребители и самолеты раннего предупреждения находятся в боевой готовности, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", - говорится в сообщении.