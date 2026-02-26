Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Польские самолеты поднялись в воздух из-за активности России в Украине

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 10:08
    Польские самолеты поднялись в воздух из-за активности России в Украине

    Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России в Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши в соцсетях.

    "В связи с очередным массированным нападением РФ на территорию Украины, проводимым с использованием средств воздушного нападения, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС. Оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что истребители и самолеты раннего предупреждения находятся в боевой готовности, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной готовности.

    "Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", - говорится в сообщении.

