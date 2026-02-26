İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 10:30
    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Polşanın növbətçi hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynadakı aktivliyi fonunda havaya qaldırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Komandanlığının sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    "Rusiyanın Ukrayna ərazisinə növbəti kütləvi hücumu ilə əlaqədar bizim hava məkanımızda Polşa və müttəfiq Hərbi Hava Qüvvələrinin əməliyyatları başlayıb. Silahlı Qüvvələrin Əməliyyat komandanı sərəncamında olan zəruri qüvvə və vasitələri səfərbər edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, qırıcılar və erkən xəbərdarlıq təyyarələri döyüş hazırlığındadır, yerüstü hava hücumundan müdafiə və radiolokasiya kəşfiyyatı sistemləri isə yüksək hazırlıq rejiminə keçirilib.

    "Bu tədbirlər cavab xarakter daşıyır, hava məkanının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin təmin edilməsinə yönəlib", - məlumatda deyilir.

    Polşa Rusiya-Ukrayna müharibəsi Hərbi təyyarə
    Польские самолеты поднялись в воздух из-за активности России в Украине

    Son xəbərlər

    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    10:25

    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:23

    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 13 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:23

    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti