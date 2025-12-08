Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 15:31
    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Начальник управления Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев рассказал в ООН об антикоррупционных реформах в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    Мусаев выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), посвященной предотвращению коррупции, борьбе с ней и укреплению международного сотрудничества, с докладом на тему "Формирование точной статистики для аналитики коррупции следующего поколения".

    Выступая на тему "Опыт Азербайджана: более качественная разработка планов антикоррупционной деятельности в результате оценки индикаторов риска", начальник управления Генпрокуратуры предоставил информацию об антикоррупционных реформах, проводимых в стране.

    Он ознакомил участников мероприятия с передовым опытом, в том числе с методологией оценки "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы", ролью Комиссии по борьбе с коррупцией и Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в оценке рисков в этой сфере.

    ООН реформы Эльнур Мусаев Генпрокуратура Азербайджана
    Фото
    BMT-də Azərbaycanın antikorrupsiya islahatları barədə məlumat verilib
    Фото
    Azerbaijan briefs UN on anti-corruption reforms
    Elvis

    Последние новости

    16:26

    Фон дер Ляйен, Рютте и Зеленский сегодня обсудят поддержку Украины

    Другие страны
    16:15

    На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

    Другие страны
    16:05
    Фото

    Туроператорам представили туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

    Туризм
    16:02

    Суд рассмотрел апелляцию Мамеда Ибрагимли

    Происшествия
    15:50
    Фото

    В Баку стартовал Фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    15:45

    На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетов

    Футбол
    15:41

    Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро

    В регионе
    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    Лента новостей