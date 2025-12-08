В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

Начальник управления Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев рассказал в ООН об антикоррупционных реформах в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Мусаев выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), посвященной предотвращению коррупции, борьбе с ней и укреплению международного сотрудничества, с докладом на тему "Формирование точной статистики для аналитики коррупции следующего поколения".

Выступая на тему "Опыт Азербайджана: более качественная разработка планов антикоррупционной деятельности в результате оценки индикаторов риска", начальник управления Генпрокуратуры предоставил информацию об антикоррупционных реформах, проводимых в стране.

Он ознакомил участников мероприятия с передовым опытом, в том числе с методологией оценки "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы", ролью Комиссии по борьбе с коррупцией и Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в оценке рисков в этой сфере.