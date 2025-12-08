Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 15:41
    Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро

    Правительство Нидерландов выделит Украине дополнительные 700 млн евро.

    Как передает Report, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

    "Благодарен Нидерландам и главе МИД (Давиду ван Вилу - ред.) за неизменную и существенную поддержку Украины. Решение для обеспечения продолжения военных поставок в начале 2026 года является убедительной демонстрацией истинной солидарности. Этот важный шаг укрепляет нашу общую приверженность миру, безопасности и свободе в Украине и во всей Европе", - отметил он.

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq
