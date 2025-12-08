Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евро
- 08 декабря, 2025
- 15:41
Правительство Нидерландов выделит Украине дополнительные 700 млн евро.
Как передает Report, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.
"Благодарен Нидерландам и главе МИД (Давиду ван Вилу - ред.) за неизменную и существенную поддержку Украины. Решение для обеспечения продолжения военных поставок в начале 2026 года является убедительной демонстрацией истинной солидарности. Этот важный шаг укрепляет нашу общую приверженность миру, безопасности и свободе в Украине и во всей Европе", - отметил он.
Grateful to the Netherlands and to @MinisterBZ for unwavering and substantial support for Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 8, 2025
The Dutch government's decision to allocate an additional €700 million to ensure continued military deliveries in early 2026 is a powerful demonstration of true solidarity.
This… https://t.co/QtUBSOqAnR