Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 11:50
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе утренних торгов потеряли в цене 3%.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $342,1 (–2,8%). Затем они снизились до $341,2 (–3%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $351,8 доллара за тысячу кубометров.

    По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до $350 за тысячу кубометров.

    Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    фьючерсы стоимость газа Европа снижение

    Последние новости

    12:17

    В Азербайджане продлен срок получения разрешения на строительство СЭС в Гарадаге

    Энергетика
    12:03

    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    Происшествия
    11:50

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

    Энергетика
    11:48

    Угур вновь стал самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане

    Внутренняя политика
    11:45

    В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщину

    Происшествия
    11:43

    В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсов

    В регионе
    11:34

    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    11:30

    В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефти

    В регионе
    11:30

    АЖД запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа

    Инфраструктура
    Лента новостей