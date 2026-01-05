Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

Биржевые цены на газ в Европе в ходе утренних торгов потеряли в цене 3%.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $342,1 (–2,8%). Затем они снизились до $341,2 (–3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $351,8 доллара за тысячу кубометров.

По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до $350 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.