Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%
Энергетика
- 05 января, 2026
- 11:50
Биржевые цены на газ в Европе в ходе утренних торгов потеряли в цене 3%.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $342,1 (–2,8%). Затем они снизились до $341,2 (–3%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $351,8 доллара за тысячу кубометров.
По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до $350 за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
