В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

В Масаллинском районе неизвестный, угрожая физической расправой, проник в дом и похитил золотые украшения, наличные деньги, а также мобильный телефон на общую сумму свыше 47 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел 4 января.

Неизвестный проник в один из домов на территории района, угрожая хозяину физической расправой и поджогом жилья.

Под угрозами нападавший похитил золотые украшения на сумму 33 400 манатов, 2 тыс. долларов США (3,4 тыс. манатов), 10 500 манатов наличными, а также мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Масаллинского районного отделения полиции задержали подозреваемого - ранее судимого 33-летнего Гусейна Мамедова.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.