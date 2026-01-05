Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    Происшествия
    • 05 января, 2026
    • 12:03
    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    В Масаллинском районе неизвестный, угрожая физической расправой, проник в дом и похитил золотые украшения, наличные деньги, а также мобильный телефон на общую сумму свыше 47 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел 4 января.

    Неизвестный проник в один из домов на территории района, угрожая хозяину физической расправой и поджогом жилья.

    Под угрозами нападавший похитил золотые украшения на сумму 33 400 манатов, 2 тыс. долларов США (3,4 тыс. манатов), 10 500 манатов наличными, а также мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Масаллинского районного отделения полиции задержали подозреваемого - ранее судимого 33-летнего Гусейна Мамедова.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Masallıda evdən 47 min manatdan çox talama cinayəti olub

    Лента новостей