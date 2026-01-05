İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Masallıda evdən 47 min manatdan çox talama cinayəti olub

    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:35
    Masallıda evdən 47 min manatdan çox talama cinayəti olub

    Masallıda evdən 45 min manatlıq quldurluq olub.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 4-də Masallı rayonu ərazisində quldurluq cinayəti qeydə alınıb. Naməlum şəxs rayon ərazisində mənzillərdən birinə qanunsuz daxil olaraq zərərçəkəni ona xəsarət yetirəcəyi və mənzili yandıracağı ilə hədələyib. O, bu yolla evdən 33400 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını, 2000 ABŞ dolları, 10500 manatı və bir ədəd mobil telefonu ələ keçirərək hadisə yerindən qaçıb.

    Masallı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı Hüseyn Məmmədov saxlanılıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    Quldurluq Masallı rayonu DİN
    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    Son xəbərlər

    12:18

    Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    12:15

    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    12:12

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:03

    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

    Region
    12:02

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub

    Fərdi
    11:57

    Azərbaycanda közərmə lampaları mərhələli şəkildə dövriyyədən çıxarılır

    Energetika
    11:56

    Özbəkistanda ən böyük yataqlardan birində neft sızması baş verib

    Region
    11:53

    "Araz-Naxçıvan"da baş məşqçinin köməkçilərindən biri italiyalıdır

    Futbol
    11:48

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti