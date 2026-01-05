В Азербайджане начинается поэтапный вывод ламп накаливания из оборота

В Азербайджане начинается поэтапный вывод из оборота ламп накаливания в соответствии с новой редакцией закона "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, основная цель реформ – повышение энергоэффективности.

Так, с 1 января 2026 года запрещается производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 60 ватт и выше, а с 1 июля 2026 года - ламп мощностью от 25 до 60 ватт (включительно). При этом запрет не распространяется на лампы, используемые в промышленных производственных процессах и в оборудовании, где они выполняют технологические функции, не связанные с освещением.

В министерстве отметили, что расчеты подтверждают значительное энергетическое и экономическое преимущество LED-ламп по сравнению с лампами накаливания. Так, одна LED-лампа сроком службы 15 тысяч часов (около 7 лет) заменяет 17 ламп накаливания, рассчитанных на 1 000 часов каждая. Для получения одинакового светового потока вместо лампы накаливания мощностью 60 Вт достаточно LED-лампы мощностью всего 7 Вт. В результате общая стоимость освещения с использованием LED составляет 14,4 маната, тогда как при лампах накаливания - 82,2 маната.

По расчетам, использование 1 млн ламп накаливания мощностью 60 Вт в течение года приводит к потреблению 131,4 млн кВт·ч электроэнергии, расходу 29,1 млн кубометров природного газа и образованию 63,6 тыс. тонн углеродных выбросов. При переходе на такое же количество LED-ламп потребление энергии, топлива и объем выбросов сокращаются в 8,6 раза. Если же 50% из 2,7 млн бытовых абонентов откажутся от ламп накаливания и перейдут на LED, суточное потребление электроэнергии для освещения может снизиться с 4,86 млн до 567 тыс. кВт·ч.

Также подчеркивается, что LED-лампы более безопасны для здоровья глаз - уровень пульсации света у них составляет около 1%, тогда как у ламп накаливания - 13%. LED-лампы не содержат ртути и токсичных веществ, выделяют меньше тепла, служат дольше и устойчивее к перепадам напряжения.

Гражданам и хозяйствующим субъектам рекомендуется отдавать предпочтение энергоэффективным решениям в освещении.