    Объявлен призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    • 05 января, 2026
    • 12:21
    Объявлен призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам

    Объявлен призовой фонд I Дивизиона Азербайджана по шахматам, который стартует 6 января.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь Федерации шахмат Азербайджана Сянан Шафизаде.

    По его словам, призовой фонд мужского турнира составляет 7 000 манатов, женского - 3 000 манатов.

    "В соревнованиях примут участие 40 мужчин и 20 женщин. Среди мужчин в высшую лигу выйдут участники, занявшие первые девять мест, что направлено на повышение конкуренции. В соревнованиях среди женщин первые два места обеспечат выход в чемпионат Азербайджана", - сказал он.

    Напомним, что соревнования I Дивизиона Азербайджана пройдут с 6 по 14 января.

    I Дивизион Азербайджана шахматы призовой фонд Сянан Шафизаде
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub

