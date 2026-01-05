Объявлен призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам
Индивидуальные
- 05 января, 2026
- 12:21
Объявлен призовой фонд I Дивизиона Азербайджана по шахматам, который стартует 6 января.
Об этом сообщил Report пресс-секретарь Федерации шахмат Азербайджана Сянан Шафизаде.
По его словам, призовой фонд мужского турнира составляет 7 000 манатов, женского - 3 000 манатов.
"В соревнованиях примут участие 40 мужчин и 20 женщин. Среди мужчин в высшую лигу выйдут участники, занявшие первые девять мест, что направлено на повышение конкуренции. В соревнованиях среди женщин первые два места обеспечат выход в чемпионат Азербайджана", - сказал он.
Напомним, что соревнования I Дивизиона Азербайджана пройдут с 6 по 14 января.
