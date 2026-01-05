Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub
Fərdi
- 05 yanvar, 2026
- 12:02
Yanvarın 6-dan startı veriləcək şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsinin mükafat fondu bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat katibi Sənan Şəfizadə məlumat verib.
O, çempionatda iştirak edəcək şahmatçıların sayını da açıqlayıb:
"Kişilərin yarışında mükafat fondu 7000, qadınlarda isə 3000 manatdır. Kişilərdə 40, qadınların mübarizəsində isə 20 nəfər iştirak edəcək. Kişilər arasında ilk 9 pilləni tutanlar yüksək liqaya çıxacaqlar. Bu addım daha böyük rəqabət yaratmaq məqsədilə atılıb. Çünki kişilərdə rəqabət güclüdür. Qadınların mübarizəsində isə ilk 2 yerin sahibi Azərbaycan çempionatına yüksələcək".
Qeyd edək ki, Azərbaycan I Dəstəsi yanvarın 6-14-ü aralığında keçiriləcək.
