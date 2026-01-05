Угур вновь стал самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане стал Угур, а среди девочек - Мелиса.

    Как сообщает Report, имя Угур в течение года получили 1569 мальчиков, тогда как имя Мелиса было дано 1073 новорожденным девочкам.

    В числе наиболее часто выбираемых имен для мальчиков также оказались Рауль - 1166, Гусейн - 1050, Али - 1028, Юсиф - 986.

    Среди девочек, помимо Мелисы, наибольшей популярностью пользовались имена Зейнаб - 1015, Марьям - 1014, Нилай - 993, Айлин - 964.

    Отметим, что в 2024 году самыми распространенными именами среди новорожденных в Азербайджане были Угур и Захра.

