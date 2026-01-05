Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub
Daxili siyasət
- 05 yanvar, 2026
- 11:11
Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub.
"Report" əldə etdiyi məlumata əsasən, 2025-ci ildə oğlan uşaqlarına ən çox verilən ad Uğur olub.
Bu ad il ərzində 1569 uşağa qoyulub.
Bundan əlavə, doğumu qeydə alınmış oğlanlardan 1166-na Raul, 1028-nə Əli, 1050-nə Hüseyn, 986-nı Yusif adı verilib.
Qız uşaqları arasında isə Melisa adı birinci olub. Ötən il ərzində bu ad 1073 uşağa verilib.
Bundan əlavə, yeni doğulmuş qızlardan 1015-nə Zeynəb, 1014-nə Məryəm, 993-nə Nilay, 964-nə isə Aylin adı qoyulub.
