В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсов

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 11:43
    Более 20 авиарейсов задержаны на вылет и прилет в аэропортах Сочи и Краснодара.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных онлайн-табло.

    17 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. На прилет задерживаются рейсы из Батуми (Грузия) авиакомпании "Ред вингс", из Москвы, Саратова, Кирова авиакомпании "Победа", из Москвы авиакомпании "Уральские авиалинии" и из Санкт-Петербурга авиакомпании "Смартавиа".

    На вылет задерживаются рейсы из Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", из Москвы, Кирова авиакомпании "Победа" и из Москвы авиакомпании "Уральские авиалинии".

    На прилет в Краснодар задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Стамбула (Турция) авиакомпании "Победа" и из Батуми авиакомпании "Ред вингс". На вылет задерживается рейс из Ташкента (Узбекистан) авиакомпании "Азимут", из Санкт-Петербурга авиакомпании "Победа" и из Батуми авиакомпании "Ред вингс".

    Краснодарский край Сочи Краснодар аэропорты задержка рейсов
    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

