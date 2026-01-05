В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсов

Более 20 авиарейсов задержаны на вылет и прилет в аэропортах Сочи и Краснодара.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных онлайн-табло.

17 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. На прилет задерживаются рейсы из Батуми (Грузия) авиакомпании "Ред вингс", из Москвы, Саратова, Кирова авиакомпании "Победа", из Москвы авиакомпании "Уральские авиалинии" и из Санкт-Петербурга авиакомпании "Смартавиа".

На вылет задерживаются рейсы из Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", из Москвы, Кирова авиакомпании "Победа" и из Москвы авиакомпании "Уральские авиалинии".

На прилет в Краснодар задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Стамбула (Турция) авиакомпании "Победа" и из Батуми авиакомпании "Ред вингс". На вылет задерживается рейс из Ташкента (Узбекистан) авиакомпании "Азимут", из Санкт-Петербурга авиакомпании "Победа" и из Батуми авиакомпании "Ред вингс".