    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 12:03
    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

    Rusiyanın Soçi və Krasnodar hava limanlarında gediş və gəliş üzrə 20-dən çox aviareys gecikir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanlarının onlayn-lövhəsindəki məlumatlarda göstərilib.

    Soçi hava limanında 17 reys gecikir. "Red Wings" aviaşirkətinin Batumi (Gürcüstan), "Pobeda" aviaşirkətinin Moskva, Saratov, Kirov, "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskva və "Smartavia" aviaşirkətinin Sankt-Peterburqdan gələn reysləri gecikir. Gedən reyslədən isə "Rossiya" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq, "Pobeda" aviaşirkətinin Moskva, Kirov və "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskvadan uçuşları gecikir.

    Krasnodara gəliş üzrə "Pobeda" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq, Moskva və İstanbuldan (Türkiyə) və "Red Wings" aviaşirkətinin Batumidən reysləri gecikir. Gedən reyslədən isə "Azimut" aviaşirkətinin Daşkənd (Özbəkistan), "Pobeda" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq və "Red Wings" aviaşirkətinin Batumidən uçuşları gecikir.

