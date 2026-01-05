Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir
- 05 yanvar, 2026
- 12:03
Rusiyanın Soçi və Krasnodar hava limanlarında gediş və gəliş üzrə 20-dən çox aviareys gecikir.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanlarının onlayn-lövhəsindəki məlumatlarda göstərilib.
Soçi hava limanında 17 reys gecikir. "Red Wings" aviaşirkətinin Batumi (Gürcüstan), "Pobeda" aviaşirkətinin Moskva, Saratov, Kirov, "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskva və "Smartavia" aviaşirkətinin Sankt-Peterburqdan gələn reysləri gecikir. Gedən reyslədən isə "Rossiya" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq, "Pobeda" aviaşirkətinin Moskva, Kirov və "Ural Hava Yolları" aviaşirkətinin Moskvadan uçuşları gecikir.
Krasnodara gəliş üzrə "Pobeda" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq, Moskva və İstanbuldan (Türkiyə) və "Red Wings" aviaşirkətinin Batumidən reysləri gecikir. Gedən reyslədən isə "Azimut" aviaşirkətinin Daşkənd (Özbəkistan), "Pobeda" aviaşirkətinin Sankt-Peterburq və "Red Wings" aviaşirkətinin Batumidən uçuşları gecikir.