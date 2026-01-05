В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома
- 05 января, 2026
- 11:34
В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома.
Как сообщает Report, житель поселка М.А.Расулзаде Назим Гусейнов 1955 года рождения погиб, упав с крыши своего дома во время выполнения ремонтных работ.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
