    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    • 05 января, 2026
    • 11:34
    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома.

    Как сообщает Report, житель поселка М.А.Расулзаде Назим Гусейнов 1955 года рождения погиб, упав с крыши своего дома во время выполнения ремонтных работ.

    По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

    падение с крыши Баку поселок М.А.Расулзаде
