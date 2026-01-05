İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:17
    Bakıda kişi evinin damından yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə sakini - 1955-ci il təvəllüdlü Nazim Məmmədqulu oğlu Hüseynov yaşadığı evin damında təmir işləri apararkən yıxılıb.

    O, hadisə yerində həyatını itirib.

    Binəqədi rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.

    Meyit Hadisə Prokurorluq
    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома

