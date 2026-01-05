Bakıda kişi evinin damından yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 11:17
Bakıda kişi evinin damından yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə sakini - 1955-ci il təvəllüdlü Nazim Məmmədqulu oğlu Hüseynov yaşadığı evin damında təmir işləri apararkən yıxılıb.
O, hadisə yerində həyatını itirib.
Binəqədi rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.
