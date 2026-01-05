В Азербайджане продлен срок получения разрешения на строительство СЭС в Гарадаге

Кабинет министров Азербайджана продлил на год (до 25 декабря 2026 года - ред.) срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции (СЭС) на земельном участке в 300,77 га в поселке Пирсаат Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Этот срок был определен постановлением Кабинета министров от 25 декабря 2023 года и продлен в соответствии со статьей 6.7 Закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в электроэнергетике".

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить Кабинет министров в день выдачи разрешения, в случае, если разрешение не выдано в установленный срок, - в течение трех дней после его истечения.