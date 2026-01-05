Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbəyi ərazisində GES tikintisinə icazə alınması müddəti uzadılıb
- 05 yanvar, 2026
- 11:32
Nazirlər Kabineti Bakının Qaradağ rayonunun Pirsaat qəsəbəsində bərpa olunan enerji mənbəyi ərazisi kimi müəyyən edilmiş torpaq sahəsində günəş elektrik stansiyasının (GES) tikintisinə icazə alınmasının müddətini 1 il uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Həmin müddət Nazirlər Kabinetinin 25 dekabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə müəyyən olunub, "Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında" qanunun 6.7-ci maddəsinə uyğun olaraq uzadılıb.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tikintiyə icazə verildikdə həmin gündən, müəyyən edilmiş müddətdə tikintiyə icazə verilmədikdə isə müddət başa çatdığı gündən üç gün müddətində bu barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat verməli olacaq.