В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщину
Происшествия
- 05 января, 2026
- 11:45
В Джалилабадском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погибла 77-летняя женщина.
Как сообщает Report, растопленная печь опрокинулась на жительницу района Хасагюль Рашид гызы Балашову 1949 года рождения.
Женщина скончалась от полученных ожогов.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
