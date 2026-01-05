Cəlilabadda 77 yaşlı qadın yanaraq ölüb
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 11:18
Cəlilabad rayonunda 77 yaşlı qadın faciəli şəkildə ölüb.
"Report" xəbər verir ki, rayon sakini - 1949-cu il təvəllüdlü Xasagül Rəşid qızı Balaşova yaşadığı evdə sobanı yandırmaq istəyərkən soba onun üzərinə aşıb.
Nəticədə qadın yanaraq ölüb.
Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
