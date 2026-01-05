İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Cəlilabadda 77 yaşlı qadın yanaraq ölüb

    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:18
    Cəlilabadda 77 yaşlı qadın yanaraq ölüb

    Cəlilabad rayonunda 77 yaşlı qadın faciəli şəkildə ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, rayon sakini - 1949-cu il təvəllüdlü Xasagül Rəşid qızı Balaşova yaşadığı evdə sobanı yandırmaq istəyərkən soba onun üzərinə aşıb.

    Nəticədə qadın yanaraq ölüb.

    Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

    Cəlilabad soba yanğın Meyit Prokurorluq
    В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщину

    Son xəbərlər

    12:18

    Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    12:15

    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    12:12

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:03

    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

    Region
    12:02

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub

    Fərdi
    11:57

    Azərbaycanda közərmə lampaları mərhələli şəkildə dövriyyədən çıxarılır

    Energetika
    11:56

    Özbəkistanda ən böyük yataqlardan birində neft sızması baş verib

    Region
    11:53

    "Araz-Naxçıvan"da baş məşqçinin köməkçilərindən biri italiyalıdır

    Futbol
    11:48

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti