Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq
Region
- 08 dekabr, 2025
- 16:09
Niderland hökuməti Ukraynaya əlavə 700 milyon avro ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Ukraynaya dəstəyinə görə Niderlanda və XİN rəhbərinə (David Van Vilə - red.) minnətdaram. 2026-cı ilin əvvəlində hərbi təchizatın davam etdirilməsini təmin etmək qərarı həqiqi həmrəyliyin nümayişidir.
Bu mühüm addım Ukraynada və bütün Avropada sülhə, təhlükəsizliyə və azadlığa olan ümumi sadiqliyimizi gücləndirir", - Andrey Sibiqa qeyd edib.
