Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 16:55
"Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri" təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Qərar imzalayıb.
Qərarla, həmçinin "Xüsusi icra məmurunun standart haqq üzrə avansın məbləği" və "Xüsusi icra məmurunun əlavə icra haqqının hesablanması meyarları və hədləri" də təsdiqlənib.
