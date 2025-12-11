İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qəzza ilə bağlı "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 04:50
    Qəzza ilə bağlı Sülh Şurasının tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Qəzza zolağına rəhbərlik edəcək "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ilin əvvəlində açıqlanacaq; bir sıra ölkələrin liderlərini əhatə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Biz bunu gələn ilin əvvəlində edəcəyik. Şuranın üzvləri ən mühüm dövlətlərin başçıları olacaq. İlkin gözləntilər bu strukturda tanınmış şəxslərin olması idi. Lakin, deyəsən, baş verənlər məhz belədir. Liderlər, krallar, Prezidentlər, Baş nazirlər - onların hamısı şurada olmaq istəyirlər", - deyə o vurğulayıb.

    Oktyabrın 9-da İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı Misir, Qətər, ABŞ və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Trampın təqdim etdiyi sülh planının birinci mərhələsini həyata keçirmək barədə razılığa gəliblər. Ertəsi gün Qəzza zolağında atəşkəs qüvvəyə minib.

