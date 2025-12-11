Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Трамп: Состав "Совета мира" по Газе объявят в начале 2026 года

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 04:20
    Трамп: Состав Совета мира по Газе объявят в начале 2026 года

    Состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, объявят в начале 2026 года, в него войдут руководители нескольких стран.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Мы сделаем это в начале следующего года", - сказал он, добавив, что членами совета будут "главы самых важных государств".

    По словам Трампа, первоначало ожидалось, что в структуру войдут "выдающиеся люди", но не обязательно главы государств. "Однако, похоже, что получается именно так. Руководители, короли, президенты, премьер-министры - все они хотят войти [в состав совета]", - заверил президент.

    Напомним, что 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

    Дональд Трамп мирный план по Газе Израиль ХАМАС
    Elvis

    Последние новости

    04:20

    Трамп: Состав "Совета мира" по Газе объявят в начале 2026 года

    В регионе
    03:51

    Нижняя палата Конгресса США одобрила проект военного бюджета на $901 млрд

    Другие страны
    03:38

    Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей до 15-16 лет

    Другие страны
    03:06

    Генпрокурор США: Захваченный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

    Другие страны
    02:38

    Германия в ближайшие дни выведет системы Patriot из Польши

    Другие страны
    02:19

    ФРС: Рост стоимости товаров в США обусловлен в основном пошлинами

    Другие страны
    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    Футбол
    01:37
    Фото

    Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"

    Футбол
    01:23

    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Внешняя политика
    Лента новостей