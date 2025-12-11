Трамп: Состав "Совета мира" по Газе объявят в начале 2026 года

Состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, объявят в начале 2026 года, в него войдут руководители нескольких стран.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы сделаем это в начале следующего года", - сказал он, добавив, что членами совета будут "главы самых важных государств".

По словам Трампа, первоначало ожидалось, что в структуру войдут "выдающиеся люди", но не обязательно главы государств. "Однако, похоже, что получается именно так. Руководители, короли, президенты, премьер-министры - все они хотят войти [в состав совета]", - заверил президент.

Напомним, что 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.