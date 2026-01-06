Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию МСП Омана

Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Султаната Оман Халимой бинт Рашид Аль-Зари.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане и Омане, повышения экономической активности женщин, поддержки бизнес-инициатив молодежи и поощрения инновационно ориентированных проектов.

Лейла Алиева рассказала о реализуемых в Азербайджане государственных программах и общественных инициативах в направлении развития ненефтяного сектора, в том числе предпринимательства.

Халима Аль-Зари отметила заинтересованность Омана в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании прямых контактов между представителями бизнеса и формировании в будущем конкретных механизмов сотрудничества.