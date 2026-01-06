Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию МСП Омана

    Внешняя политика
    • 06 января, 2026
    • 15:05
    Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию МСП Омана

    Лейла Алиева встретилась с председателем Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Султаната Оман Халимой бинт Рашид Аль-Зари.

    Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане и Омане, повышения экономической активности женщин, поддержки бизнес-инициатив молодежи и поощрения инновационно ориентированных проектов.

    Лейла Алиева рассказала о реализуемых в Азербайджане государственных программах и общественных инициативах в направлении развития ненефтяного сектора, в том числе предпринимательства.

    Халима Аль-Зари отметила заинтересованность Омана в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

    В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании прямых контактов между представителями бизнеса и формировании в будущем конкретных механизмов сотрудничества.

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb
    Leyla Aliyeva meets head of Oman's SME Development Authority

