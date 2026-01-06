İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:44
    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Leyla Əliyeva Oman Sultanlığının Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri Hayma Al Zari ilə də görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan ilə Oman arasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, qadınların iqtisadi fəallığının artırılması, gənclərin biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və innovasiya yönümlü layihələrin təşviqi məsələləri müzakirə olunub.

    Leyla Əliyeva Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən dövlət proqramlarından və ictimai təşəbbüslərdən danışıb.

    Hayma Al Zari Omanın Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirilməkdə maraqlı olduğunu deyib.

    Söhbət zamanı biznes nümayəndələri arasında birbaşa əlaqələrin qurulması və gələcəkdə konkret əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması barədə razılıq əldə olunub.

    Leyla Əliyeva Maskat şəhəri Oman Sultanlığı

    Son xəbərlər

    14:59

    Texnoloji yarışda Azərbaycan modeli - TƏHLİL

    İKT
    14:56

    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    14:54

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Maliyyə
    14:50

    ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"

    Komanda
    14:48
    Foto

    ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunub

    İnfrastruktur
    14:47

    Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıb

    Biznes
    14:44

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:44
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:39

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti