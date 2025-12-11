İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 05:43
    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Braziliya Deputatlar Palatasının xarici əlaqələr və milli müdafiə komissiyası ölkənin 2017-ci ildə imzaladığı Nüvə Silahlarının Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin ratifikasiyasını rədd edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə parlamentin aşağı palatasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qərar deputat Luis Filipe de Orleanın tövsiyəsi əsasında qəbul edilib.

    "Dünya mükəmməl olsaydı, bu ratifikasiya ideyası nəzərdən keçirilməyə layiq olardı. Lakin hazırda ratifikasiya təklifi getdikcə daha mürəkkəb, dinamik və münaqişələrlə dolu beynəlxalq sistem kontekstində tamamilə səmərəsiz və hətta illüziya görünür", - deputat bildirib.

    Deputatın sözlərinə görə, müqavilə dövlətin müdafiə qabiliyyətini və çəkindirmə potensialını inkişaf etdirmək hüququna məhdudiyyətlər qoyur. O əlavə edib ki, nüvə silahına malik olan ölkələr onları təkmilləşdirməyə davam edir, buna görə də Braziliya hələ də gələcək nüvə statusu ilə bağlı qərar verməlidir.

    "Nüvə Silahlarının Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin qəbul edilməsi ilə dünya ona malik olmayanlar və artıq silaha malik olanlar arasında bölünüb. Bu qruplardan hansına aid olmaq istədiyimizə qərar verməliyik. Düzünü desək, bu müqavilənin nüvə silahlarını dünyadan silmək məqsədinə nə vaxtsa nail olacağı ehtimalı çox azdır".

    Nüvə silahı Braziliya
    В Бразилии отказались ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия

    Son xəbərlər

    06:17

    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Region
    05:43

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Digər ölkələr
    05:13

    "Coinbase"in direktoru "Bitcoin"in 1 milyon dollar olacağını proqnozlaşdırıb

    Maliyyə
    04:50

    Qəzza ilə bağlı "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Region
    04:20

    ABŞ Konqresinin aşağı palatası 901 milyard dollarlıq hərbi büdcəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:45

    Fransada uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girişi qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    03:08

    ABŞ Baş Prokuroru: Ələ keçirilən tanker Venesuela və İrandan neft daşıyıb

    Digər ölkələr
    02:49

    Almaniya yaxın günlərdə Polşadan "Patriot"larını çıxaracaq

    Digər ölkələr
    02:17

    Axios: Ukrayna son sülh planı layihəsinə cavabını ABŞ-yə təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti