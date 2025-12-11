Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib
11 dekabr, 2025
- 05:43
Braziliya Deputatlar Palatasının xarici əlaqələr və milli müdafiə komissiyası ölkənin 2017-ci ildə imzaladığı Nüvə Silahlarının Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin ratifikasiyasını rədd edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə parlamentin aşağı palatasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qərar deputat Luis Filipe de Orleanın tövsiyəsi əsasında qəbul edilib.
"Dünya mükəmməl olsaydı, bu ratifikasiya ideyası nəzərdən keçirilməyə layiq olardı. Lakin hazırda ratifikasiya təklifi getdikcə daha mürəkkəb, dinamik və münaqişələrlə dolu beynəlxalq sistem kontekstində tamamilə səmərəsiz və hətta illüziya görünür", - deputat bildirib.
Deputatın sözlərinə görə, müqavilə dövlətin müdafiə qabiliyyətini və çəkindirmə potensialını inkişaf etdirmək hüququna məhdudiyyətlər qoyur. O əlavə edib ki, nüvə silahına malik olan ölkələr onları təkmilləşdirməyə davam edir, buna görə də Braziliya hələ də gələcək nüvə statusu ilə bağlı qərar verməlidir.
"Nüvə Silahlarının Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin qəbul edilməsi ilə dünya ona malik olmayanlar və artıq silaha malik olanlar arasında bölünüb. Bu qruplardan hansına aid olmaq istədiyimizə qərar verməliyik. Düzünü desək, bu müqavilənin nüvə silahlarını dünyadan silmək məqsədinə nə vaxtsa nail olacağı ehtimalı çox azdır".