    В Бразилии отказались ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 05:12
    Комиссия по внешним связям и национальной обороне Палаты депутатов Бразилии отклонила ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который страна подписала в 2017 году.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

    Решение было принято по рекомендации депутата Луиса Филипе ди Орлеана и Брагансы.

    "Если бы мир был идеален, эта идея ратификации заслуживала бы внимания. Однако на данный момент предложение [по ратификации] выглядит абсолютно неэффективным и даже иллюзорным в условиях все более сложной, динамичной и конфликтной международной системы", - приводит его слова информационная служба законодательного органа.

    По мнению депутата, договор накладывает ограничения на право государства развивать оборонительные возможности и потенциал сдерживания. Он добавил, что обладающие ядерным оружием страны все равно продолжают его совершенствовать, поэтому Бразилии еще предстоит определиться со своим ядерным статусом в будущем.

    "С принятием Договора о запрете ядерного оружия мир разделился на тех, кто не обладает им <...>, и тех, у кого уже есть такие возможности, - указал законодатель. - Нам нужно решить, к какой из этих групп мы хотим принадлежать. И, будем честны, вероятность того, что этот договор однажды достигнет своей цели по ликвидации ядерного оружия в мире, крайне мала".

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib
