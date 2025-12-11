İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 06:17
    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Rusiyanın şərqindəki Yakutiyanın Oktemtsı kəndində baş verən yanğında ikisi uşaq olmaqla 5 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, dekabrın 11-də səhər tezdən yanğınsöndürmə və xilasetmə xidmətinə Xanqalasski rayonunun Oktemtsı kəndində, Xanqalasskaya küçəsində fərdi evdə yanğın baş verməsi barədə zəng daxil olub.

    "Yanğın ümumi sahəsi 127 kv.m olan evə və qaraja ziyan vurub. Hadisə yerində ikisi uşaq olmaqla, beş meyit tapılıb. Hadisənin səbəbi və dəyən ziyan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müstəntiqi tərəfindən müəyyən ediləcək", - məlumatda deyilib.

    Rusiya yanğın
    При пожаре в жилом доме в Якутии погибли пять человек

    Son xəbərlər

    06:17

    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Region
    05:43

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Digər ölkələr
    05:13

    "Coinbase"in direktoru "Bitcoin"in 1 milyon dollar olacağını proqnozlaşdırıb

    Maliyyə
    04:50

    Qəzza ilə bağlı "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Region
    04:20

    ABŞ Konqresinin aşağı palatası 901 milyard dollarlıq hərbi büdcəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:45

    Fransada uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girişi qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    03:08

    ABŞ Baş Prokuroru: Ələ keçirilən tanker Venesuela və İrandan neft daşıyıb

    Digər ölkələr
    02:49

    Almaniya yaxın günlərdə Polşadan "Patriot"larını çıxaracaq

    Digər ölkələr
    02:17

    Axios: Ukrayna son sülh planı layihəsinə cavabını ABŞ-yə təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti