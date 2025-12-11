"Bavariya"nın hücumçusu Bundesliqada noyabrın ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 20:57
"Bavariya"nın hücumçusu Maykl Olise Almaniya Bundesliqasında noyabr ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, fransalı oyunçu ötən ay keçirdiyi 6 oyunda 2 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.
Ümumilikdə, Olise 2025/2026 mövsümündə bütün yarışlarda 23 matça çıxıb, 9 dəfə fərqlənib və 14 assist edib.
Qeyd edək ki, 23 yaşlı futbolçu 2024-cü ilin yayından Münhen təmsilçisində çıxış edir.
