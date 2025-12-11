İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstanda ictimai yerlərdə aksiya qadağaları sərtləşdirilib

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 21:09
    Gürcüstanda ictimai yerlərdə aksiya qadağaları sərtləşdirilib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili "Toplantılar və nümayişlər haqqında" Qanuna düzəlişləri təsdiqləyib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, parlament tərəfindən üçüncü oxunuşda qəbul edilən düzəlişlər qüvvəyə minib.

    Dəyişikliklər ictimai yerlərdə aksiya qadağalarını sərtləşdirir. Bu həftə parlament piyada səkilərində keçirilən aksiya və etirazları da əhatə edən genişləndirilmiş məhdudiyyətləri təsdiqləyib.

    Belə ki, toplantı və nümayişlərin təşkilatçıları tədbirlərin keçirilməsi barədə əvvəlcədən Daxili İşlər Nazirliyini məlumatlandırmağa borcludurlar.

    Bundan əlavə, əgər toplantı və ya nümayiş ictimai təhlükəsizliyə, hüquq-mühafizə qaydalarına, müəssisə, idarə və təşkilatların normal fəaliyyətinə, nəqliyyatın hərəkətinə, insanların sərbəst hərəkətinə və ya insan hüquq və azadlıqlarına real təhdid yaradırsa, dövlət orqanı iştirakçılara alternativ yer, vaxt və ya yürüş marşrutu ilə bağlı göstəriş vermək hüququna malikdir. Bu göstərişlərə əməl olunmaması aksiyanın iştirakçılarının 15 günədək, təşkilatçılarının isə 20 günədək inzibati həbs olunmasına səbəb olacaq.

    Qanunun təkrar pozulması halında isə aksiya iştirakçısı və ya təşkilatçısı bir ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaq.

    Gürcüstan Mixeil Kavelaşvili "Toplantılar və nümayişlər haqqında" qadağa
    Грузия ужесточила ограничения на проведение акций в общественных местах

    Son xəbərlər

    21:59

    Ərdoğanın Türkmənistana səfəri başlayıb

    Region
    21:54
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    21:51

    İngiltərəli vinger UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Futbol
    21:47

    Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:32

    TƏBİB: 14 yaşlı ana və körpəsinin vəziyyəti kafidir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    21:21
    Foto

    Leyla Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi 5 saylı Uşaq Vərəm Sanatoriyasını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    21:18
    Foto

    İrlandiya parlamentinin spikeri ilə Azərbaycanın sülh gündəmi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    21:17

    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:11
    Foto

    Xankəndidə keçirilən XI Vüqar Həşimov Memorialının qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti