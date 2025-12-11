Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Грузия ужесточила ограничения на проведение акций в общественных местах

    В регионе
    11 декабря, 2025
    21:20
    Президент Грузии Михаил Кавелашвили утвердил поправки в закон "О собраниях и демонстрациях".

    Как передает Report, поправки, принятые парламентом в третьем чтении, вступили в силу.

    Изменения ужесточают ограничения на проведение акций в общественных местах. На этой неделе парламент утвердил расширенный перечень ограничений, который распространяется также на акции и протесты, проводимые на пешеходных тротуарах.

    Согласно поправкам, организаторы собраний и демонстраций обязаны заранее уведомлять Министерство внутренних дел о проведении мероприятий.

    Кроме того, если собрание или демонстрация представляет реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальной работе предприятий, учреждений и организаций, движению транспорта, свободе передвижения людей или их правам и свободам, государственный орган имеет право дать участникам указания об альтернативном месте, времени или маршруте шествия. Невыполнение этих указаний повлечет административный арест участников на срок до 15 суток, а организаторов - до 20 суток.

    В случае повторного нарушения закона участник или организатор акции будет наказан лишением свободы сроком до одного года.

