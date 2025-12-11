Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Якутии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

    • 11 декабря, 2025
    • 05:50
    В якутском селе Октемцы на востоке РФ погибли пять человек, включая двух детей.

    Как передает Report, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Согласно информации, 11 декабря рано утром в пожарно-спасательную службу поступил вызов о возгорании в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения горели дом и гараж.

    "В результате пожара огнем повреждены дом и гараж по всей площади. Общая площадь [составляет] 127 кв. м. На месте пожара обнаружены пять погибших, из них двое детей. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России", - говорится в сообщении.

    К тушению привлекались 15 человек республиканской пожарной охраны и три единицы техники, уточнили в ведомстве.

