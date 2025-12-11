Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 21:17
    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Yasamal rayonunda yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, Xətai rayonu, Ağ şəhər ərazisində isə yeni çəkilmiş qaz xəttinin mənbəyə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

