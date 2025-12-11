Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 11 dekabr, 2025
- 21:17
Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Yasamal rayonunda yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, Xətai rayonu, Ağ şəhər ərazisində isə yeni çəkilmiş qaz xəttinin mənbəyə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Son xəbərlər
21:59
Ərdoğanın Türkmənistana səfəri başlayıbRegion
21:54
Foto
Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaqDaxili siyasət
21:51
İngiltərəli vinger UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilibFutbol
21:47
Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:32
TƏBİB: 14 yaşlı ana və körpəsinin vəziyyəti kafidir - YENİLƏNİB-2Hadisə
21:21
Foto
Leyla Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi 5 saylı Uşaq Vərəm Sanatoriyasını ziyarət edibDaxili siyasət
21:18
Foto
İrlandiya parlamentinin spikeri ilə Azərbaycanın sülh gündəmi müzakirə olunubXarici siyasət
21:17
Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:11
Foto