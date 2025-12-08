Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 17:33
    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Утверждены "Критерии и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Постановлением также утверждены "Размер аванса на ставку вознаграждения специального исполнителя" и "Критерии расчета и предельные размеры дополнительной ставки вознаграждения специального исполнителя".

    Кабмин Али Асадов
    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib
    Elvis

    Последние новости

    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    17:38
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    Туризм
    17:36

    Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

    Другие страны
    17:36

    Замминистра: Необходимо создать дата-центры для ИИ

    ИКТ
    17:33

    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Бизнес
    17:33

    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Внутренняя политика
    17:25

    Кабмин утвердил правила выдачи карантинного сертификата на растения в Азербайджане

    АПК
    Лента новостей