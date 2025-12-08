Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

Утверждены "Критерии и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также утверждены "Размер аванса на ставку вознаграждения специального исполнителя" и "Критерии расчета и предельные размеры дополнительной ставки вознаграждения специального исполнителя".