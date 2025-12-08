İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:58
    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Nazirlər Kabineti 28 sentyabr 2004-cü il tarixli "Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, dövlət orqanlarında işçi sayı 100 nəfərə qədər olduqda kadr məsələləri üzrə maksimum 2 ştat vahidi olmalı, işçi sayı 101-200 nəfər olduqda kadr məsələləri üzrə 2 ştat vahidi və ya sektor olmalı, işçi sayı 200 nəfərdən çox olduqda sektor və yaxud şöbə təşkil edilməlidir.

    Dövlət qulluğu kadr məsələləri

    Son xəbərlər

    17:06

    Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:02

    Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"

    ASK
    16:58

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    16:55

    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:54

    Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilib

    Maliyyə
    16:51

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

    Komanda
    16:50

    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    16:48

    "Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublar

    Futbol
    16:48

    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti