Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib
Biznes
- 08 dekabr, 2025
- 16:58
Nazirlər Kabineti 28 sentyabr 2004-cü il tarixli "Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.
Qərara əsasən, dövlət orqanlarında işçi sayı 100 nəfərə qədər olduqda kadr məsələləri üzrə maksimum 2 ştat vahidi olmalı, işçi sayı 101-200 nəfər olduqda kadr məsələləri üzrə 2 ştat vahidi və ya sektor olmalı, işçi sayı 200 nəfərdən çox olduqda sektor və yaxud şöbə təşkil edilməlidir.
