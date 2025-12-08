Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 17:33
    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 28 сентября 2004 года "О регулировании некоторых вопросов, связанных с государственной службой".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, в госорганах с численностью сотрудников до 100 человек должно быть максимум 2 штатные единицы по кадровым вопросам, при численности сотрудников 101-200 человек должно быть 2 штатные единицы или сектор по кадровым вопросам, а при численности сотрудников более 200 человек должен быть организован сектор или отдел.

    

