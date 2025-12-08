Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах
- 08 декабря, 2025
- 17:33
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 28 сентября 2004 года "О регулировании некоторых вопросов, связанных с государственной службой".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, в госорганах с численностью сотрудников до 100 человек должно быть максимум 2 штатные единицы по кадровым вопросам, при численности сотрудников 101-200 человек должно быть 2 штатные единицы или сектор по кадровым вопросам, а при численности сотрудников более 200 человек должен быть организован сектор или отдел.
