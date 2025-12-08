Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik
- 08 dekabr, 2025
- 16:50
Cənubi Koreya 2018-ci ildən Azərbaycanın ənənəvi yeraltı su təchizatı sistemlərinin (kəhrizlər - red.) bərpasında iştirak edir.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kan Kimqu bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu kəhrizlərin bəziləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşir.
"2018-ci ildən bəri KOICA (Koreya Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi - red.) Azərbaycanın ənənəvi (yeraltı - red.) su təchizatı sistemi olan kəhrizlərin bərpasında iştirak edir. Bu kəhrizlərin bəziləri azad edilmiş ərazilərdə bərpa edilib. Biz Azərbaycan hökuməti ilə bu istiqamətdə səylərin genişləndirilməsinə dair müzakirələr aparırıq", - səfir qeyd edib.
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
