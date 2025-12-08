İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:50
    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Cənubi Koreya 2018-ci ildən Azərbaycanın ənənəvi yeraltı su təchizatı sistemlərinin (kəhrizlər - red.) bərpasında iştirak edir.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kan Kimqu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu kəhrizlərin bəziləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşir.

    "2018-ci ildən bəri KOICA (Koreya Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi - red.) Azərbaycanın ənənəvi (yeraltı - red.) su təchizatı sistemi olan kəhrizlərin bərpasında iştirak edir. Bu kəhrizlərin bəziləri azad edilmiş ərazilərdə bərpa edilib. Biz Azərbaycan hökuməti ilə bu istiqamətdə səylərin genişləndirilməsinə dair müzakirələr aparırıq", - səfir qeyd edib.

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

