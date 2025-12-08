İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Göygöldə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 23:52
    Göygöldə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Göygöldə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qırıqlı kənd ərazisindəbaş verib.

    Belə ki, 2009-cu il təvəllüdlü R.Zeynalovun idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı piyada, 2003-cü il təvəllüdlü F.Quluzadəni vurub və daha sonra divara çırpılıb. Nəticədə piyada ölüb, sürücü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Göygöl Qəza Ölüm
