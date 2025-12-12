WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    • 12 dekabr, 2025
    • 17:28
    Çelsinin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    İngiltərə Premyer Liqasında noyabrın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ən yaxşı mütəxəssis adına Entso Mareska ("Çelsi") layiq görülüb.

    "Zadəganlar" ötən ay çempionatda keçirdiyi 4 oyunun üçündə qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, E.Mareska səsvermədə Mikel Arteta ("Arsenal"), Unay Emeri ("Aston Villa"), Xosep Qvardiola ("Mançester Siti"), Fabian Hyürzeler ("Brayton") və Marko Silvanı ("Fulhem") qabaqlayıb.

    Futbol noyabr Entso Mareska "Çelsi" klubu İngiltərə Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    17:46

    Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏY

    Daxili siyasət
    17:44
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    17:40
    Foto

    ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    17:37

    Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Digər ölkələr
    17:28

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    17:27

    Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıq

    Region
    17:26
    Foto

    ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Maliyyə
    17:25

    Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:22
    Foto

    AFFA rəsmisi Gəncə və "Turan Tovuz" futbol akademiyalarına səfər ediblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti