В Гёйгёле 16-летний юноша насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 09 декабря, 2025
- 00:19
В селе Гырыглы Гёйгёльского района 22-летний пешеход скончался в результате наезда автомобиля.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль Hyundai, которым управлял Р. Зейналов (2009 г.р.), сбил на обочине дороги Ф. Гулузаде (2003 г.р.) и врезался в стену.
В результате ДТП пешеход скончался, водителя с различными травмами госпитализировали.
По факту ведется расследование.
Последние новости
00:36
Трамп объявил о финансовой помощи фермерам США на $12 млрдДругие страны
00:19
В Гёйгёле 16-летний юноша насмерть сбил пешеходаПроисшествия
23:54
Фото
В Братиславе состоялась встреча президентов Азербайджана и Словакии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
23:52
Зеленский впервые раскрыл кандидатов на пост руководителя Офиса президентаДругие страны
23:41
Фото
Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
23:41
Сербия присоединилась к системе здравоохранения ЕСДругие страны
23:26
Глава МИД ФРГ предупредил Францию о последствиях санкций против КНРДругие страны
23:08
В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента на четвертый срокДругие страны
22:49