    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 00:19
    В Гёйгёле 16-летний юноша насмерть сбил пешехода

    В селе Гырыглы Гёйгёльского района 22-летний пешеход скончался в результате наезда автомобиля.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль Hyundai, которым управлял Р. Зейналов (2009 г.р.), сбил на обочине дороги Ф. Гулузаде (2003 г.р.) и врезался в стену.

    В результате ДТП пешеход скончался, водителя с различными травмами госпитализировали.

    По факту ведется расследование.

    Elvis

