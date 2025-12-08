Посол: Корея участвует в реставрации азербайджанских кяризов, в том числе в Карабахе

Южная Корея с 2018 года участвует в восстановлении традиционных подземных систем водоснабжения Азербайджана (кяризы - ред.).

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

По его словам, некоторые из этих кяризов находятся на освобожденных от оккупаций территориях Азербайджана.

"С 2018 года Агентство международного сотрудничества Республики Корея [KOICA] участвует в восстановлении системы кяризов, традиционной системы водоснабжения Азербайджана. Некоторые из этих кяризов были восстановлены на освобожденных территориях, и мы ведем обсуждения с правительством Азербайджана о расширении усилий в этом направлении", - сказал он.

