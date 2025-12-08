Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

Отношения между Азербайджаном и Республикой Корея уверенно развиваются с момента установления дипломатических связей в 1992 году. Корейская культура, от K-pop и кинематографа до тхэквондо и современных технологий, стала заметной частью повседневной жизни как азербайджанской молодежи, так и старшего поколения. Кроме этого, растет интерес азербайджанских студентов к южнокорейскому образованию и академическим программам.

О перспективах двустороннего сотрудничества, экономической повестке, развитии образовательных проектов, а также о запуске прямых авиарейсов и укреплении туристических связей информационному агентству Report рассказал посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

Как вы оцениваете текущее состояние двусторонних отношений между Кореей и Азербайджаном?

Республика Корея и Азербайджан последовательно развивают дружественное и взаимовыгодное партнерство с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Сегодня наше сотрудничество охватывает широкий спектр областей, включая торговлю, культуру, образование и многостороннее взаимодействие. Межчеловеческие контакты значительно выросли, что демонстрирует глубокий и искренний интерес наших обществ друг к другу. Обе страны активно поддерживают друг друга в международных организациях, что отражает их общую приверженность миру, устойчивому развитию и глобальному сотрудничеству.

Учитывая значительный неиспользованный потенциал в различных секторах, а также явную готовность наших народов и институтов к взаимодействию, остается существенный простор для дальнейшего роста.

Планируются ли в ближайшем будущем взаимные визиты высокого уровня или межведомственные консультации между двумя странами?

Поддержание тесных отношений и политического канала связи всегда является приоритетом. В настоящее время продолжаются обсуждения относительно проведения следующего политического диалога, а также визитов на высоком уровне.

Последнее заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Сеуле в июне 2023 года. Когда запланировано следующее заседание и какие документы готовятся сторонами к подписанию?

Совместная комиссия продолжает служить важной платформой для достижения практических и взаимовыгодных результатов.

Время проведения следующего заседания Комиссии в настоящее время рассматривается соответствующими министерствами. Обе стороны стремятся обеспечить, чтобы предстоящее заседание принесло существенный прогресс в укреплении экономического сотрудничества.

Как вы оцениваете текущее состояние торгово-экономических отношений между двумя странами? В каких областях вы видите потенциал для расширения сотрудничества и взаимных инвестиций?

Корея и Азербайджан поддерживают активное и конструктивное экономическое партнерство. Различные корейские компании, такие как Samsung, LG и Heerim, уже работают в Азербайджане, а Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA) активно содействует расширению сотрудничества. По мере продвижения Азербайджана по пути диверсификации экономики, Корея рассматривается как надежный партнер, особенно развития в ненефтяной сфере.

В этом году мы сосредоточились на сотрудничестве в области сельского хозяйства. Между выставкой Caspian Agro в мае и корейско-азербайджанским семинаром по сотрудничеству в сельском хозяйстве, прошедшим 2 декабря, я посетил Шеки и Гянджу, чтобы найти возможности для взаимодействия.

Имеется значительный потенциал для расширения сотрудничества и взаимных инвестиций. Растущее внимание Азербайджана к таким секторам, как возобновляемая энергетика, умная инфраструктура, логистика и сельское хозяйство, открывает новые возможности для корейских компаний. Мы будем продолжать институциональную координацию и активное участие частного сектора, чтобы этот потенциал был преобразован в ощутимые и взаимовыгодные результаты.

Рассматривают ли южнокорейские компании инвестиции в проекты на освобожденных территориях Азербайджана, включая разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры?

Корея приветствует последние достижения между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного соглашения и поддерживает усилия обеих стран по примирению.

В настоящее время Корея поддерживает усилия по разминированию в Азербайджане через ITF [Международный фонд содействия разминированию и помощи пострадавшим от мин - ред.]. Между тем с 2018 года KOICA [Агентство международного сотрудничества Республики Корея - ред.] участвует в восстановлении системы кяризов, традиционной [подземной - ред.] системы водоснабжения Азербайджана. Некоторые из этих кяризов были восстановлены на освобожденных территориях, и мы ведем обсуждения с правительством Азербайджана о расширении усилий в этом направлении.

Я считаю, что после подписания мирного соглашения [между Азербайджаном и Арменией - ред.] появится больше инвестиционных возможностей для корейских компаний.

Сейчас страны региона широко обсуждают развитие Среднего коридора, включая запуск Зангезурского коридора. Насколько привлекательны эти транспортные маршруты для Южной Кореи и рассматривает ли Сеул участие в их реализации (финансирование, подрядные компании, поставка оборудования и т.д.)?

Мы рассматриваем Средний коридор как важное дополнение к существующим логистическим маршрутам.

Поскольку Корея географически удалена от региона, она сильно зависит от современных логистических сетей. По мере роста спроса на грузоперевозки в Европу значение Среднего коридора будет увеличиваться. Соответственно, мы ожидаем, что это приведет к различным формам сотрудничества и инвестиций в соответствующие сектора.

В настоящее время между Азербайджаном и Республикой Корея отсутствует прямое авиасообщение. Обсуждают ли стороны запуск прямых рейсов?

Ведутся обсуждения о запуске прямого рейса между Азербайджаном и Кореей. Мы поддерживаем эту инициативу, и посольство продолжит искать возможности для ее реализации.

Какие шаги предпринимают Баку и Сеул для продвижения сотрудничества в сфере туризма?

Сотрудничество в сфере туризма между Республикой Корея и Азербайджаном стабильно развивается в последние годы благодаря усиливающимся межчеловеческим контактам и активной вовлеченности обеих сторон.

Бюро по туризму Азербайджана организовало презентационное мероприятие в Сеуле в сентябре 2025 года, в котором приняли участие более 80 представителей корейской туристической индустрии. Они также организовали визит ведущих корейских туристических компаний в Азербайджан в октябре 2025 года. Такие усилия способствуют повышению взаимной осведомленности и созданию новых бизнес-возможностей в туристическом секторе.

Также рад сообщить, что число азербайджанских туристов, посещающих Корею, растет из года в год, что отражает растущий интерес к корейской культуре, современным достопримечательностям и образовательным возможностям. Мы приветствуем эти тенденции и продолжим стимулировать более тесное сотрудничество между нашими туристическими ведомствами и частным сектором, чтобы в дальнейшем способствовать взаимным визитам и углублению культурного понимания между нашими народами.

Университеты Южной Кореи очень популярны среди азербайджанской молодежи. Ведут ли стороны обсуждение развития сотрудничества в сфере образования? Сколько азербайджанских студентов в настоящее время обучаются в университетах Южной Кореи?

Образовательное сотрудничество - один из важнейших элементов нашего двустороннего партнерства. Меня очень радует, что азербайджанцы проявляют высокий интерес не только к корейской культуре, но и к обучению в Корее.

С 2020 года Университет Инха и Бакинский инженерный университет совместно реализуют программу двойного диплома, которая показала отличные результаты. Мне выпала честь присутствовать на церемонии вручения дипломов в июле этого года и поздравить 82 студентов, получивших степень обоих университетов. Наше посольство работает над тем, чтобы связать другие университеты двух стран и создать аналогичные программы в ближайшем будущем.

Кроме того, правительство Кореи ежегодно присуждает стипендию Global Korea Scholarship (GKS), предоставляющую азербайджанским студентам возможность обучаться в Корее на уровнях бакалавриата и магистратуры. Корейские университеты также поддерживают активные обменные программы с ведущими азербайджанскими вузами, включая Университет ADA и Азербайджанский университет языков. Университет иностранных языков Хангук в Корее имеет специальную кафедру турецких и азербайджанских исследований, что отражает его глубокую академическую вовлеченность в регион.

Сегодня почти 200 азербайджанских студентов обучаются в высших учебных заведениях Республики Корея, что демонстрирует растущую привлекательность корейской академической среды, ее мощный исследовательский потенциал и инновационную образовательную культуру.

Планирует ли Южная Корея расширять культурное сотрудничество с Азербайджаном?

Культурный обмен играет ключевую роль в углублении взаимопонимания между нашими странами. Южная Корея и Азербайджан - страны с древними культурными традициями, и примечательно, что наши народы нередко отмечают определенное культурное родство. Интерес к корейскому языку и культуре в Азербайджане продолжает расти, и мы остаемся приверженными дальнейшему укреплению этих связей.

Со своей стороны посольство ежегодно проводит целый ряд культурных программ, включая конкурс K-POP и Кубок посла по тхэквондо. Институт короля Седжона также играет важную роль, предлагая курсы корейского языка в Баку.

Эти мероприятия демонстрируют разнообразные аспекты корейского культурного наследия и современной жизни, позволяя азербайджанской общественности познакомиться с Кореей с разных сторон. Мы также рады видеть, что участие в этих мероприятиях растет каждый год, что отражает укрепляющийся интерес к Корее и прочные культурные связи между нашими народами.

Спасибо за интервью