Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib
Komanda
- 08 dekabr, 2025
- 16:51
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakim Eldar Zülfüqarova təyinat verib.
"Report" xəbər verir ki, beynəlxalq dərəcəli referi Türkiyədə keçiriləcək kişi voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin "Ziraat Bankkart" (Türkiyə) və "Tur VB" (Fransa) klubları arasında keçiriləcək qarşılaşmada ikinci hakim olacaq.
Dekabrın 10-dakı matçın baş hakimi serbiyalı Aleksandar Petroviç olacaq.
