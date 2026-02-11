İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 20:12
    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb - YENİLƏNİB

    11 fevral tarixində saat 19:07-də Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) QSC-yə məxsus qatar Abşeron dairəvi marşrutunun Pirşağı-Sumqayıt hissəsində hərəkətdə olarkən yola qəfil insan çıxıb.

    Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da, məsafə az olduğundan hadisə qaçılmaz olub. Əməkdaşlar tərəfindən əraziyə dərhal təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb.

    Hadisə ilə əlaqədar qatarın hərəkətində yubanma qeydə alınıb.

    ADY bir daha insanlara çağırış edərək onları dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən keçməyə, həyatlarını riskə atacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır.

    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkətdə olan sürət qatarı Novxanı sahəsindən keçən hissədə piyadanı vurub.

    "Report"un Sumqayıt bürosu məlumat verir ki, dəmiryolu xəttinə çıxan ortayaşlı kişi qəfil qatar yoluna keçib və nəticədə həyatını itirib.

    Hadisədən sonra qatarın hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub və fakt üzrə araşdırmalara başlanılıb.

    Hazırda hadisənin başvermə şəraiti və səbəbləri dəqiqləşdirilir.

    sürət qatarı Piyada ölümü Novxanı

    Son xəbərlər

    20:12

    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:09
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında "klassiklər"in yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:09

    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    20:04

    NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    19:50

    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Region
    19:39

    Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏY

    Xarici siyasət
    19:37

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:10

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:05
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XIX turda Kamal Umudlunun səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti